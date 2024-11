Sonntag in Österreich: So wird das Wetter am ersten Advent

Am Sonntag beginnt der Tag in vielen Teilen Österreichs zunächst trüb. In den Niederungen des Nordens und Ostens, am Alpenostrand, in der Südoststeiermark sowie in einigen inneralpinen Becken und Tälern liegt Nebel oder Hochnebel. Doch es gibt gute Nachrichten: Bis über Mittag wird die Nebelschicht immer dünner, und die Sonne setzt sich langsam durch. Abseits der Nebelgebiete, vor allem im Westen und Süden, bleibt es hingegen den ganzen Tag über sonnig. Der Wind weht schwach bis mäßig aus östlichen bis südlichen Richtungen. Die Temperaturen bewegen sich in der Früh zwischen frostigen minus 6 Grad und milden plus 1 Grad. Im Tagesverlauf steigen sie auf angenehme 3 bis 10 Grad. Ein perfekter Tag für alle, die das sonnige Herbstwetter genießen möchten!