Adventsonntag in Kärnten: Zuerst Nebel, später Sonne

Am Sonntag beginnt der Tag in den Niederungen im Norden und Osten sowie am Alpenostrand, in der Südoststeiermark und in inneralpinen Becken und Tälern trüb mit Nebel oder Hochnebel. „Doch im Laufe des Vormittags wird der Nebel immer dünner, sodass sich allmählich die Sonne durchsetzt. Abseits der Nebelgebiete, insbesondere im Westen und Süden, bleibt es den ganzen Tag über sonnig“, so die GeoSphere Austria. Der Wind weht schwach bis mäßig aus östlichen bis südlichen Richtungen. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen 3 und 9 Grad.