Kinderschutz im Fokus: Fachtagung in Klagenfurt setzt wichtige Impulse

Am Samstag, dem 30. November fand in der Messehalle in Klagenfurt die größte Fachtagung in Kärnten zum Thema Kinderschutz statt, bei der über 2.000 Pädagogen und Experten aus ganz Österreich teilnahmen. Landeshauptmann Peter Kaiser und Landesrätin Sara Schaar begrüßten die Teilnehmer, auch Landesrat Daniel Fellner sprach per Videobotschaft. Kaiser bezeichnete die Veranstaltung als einen „Meilenstein“ im Bereich Kinderschutz und Elementarbildung und hob den bedeutenden, fachübergreifenden Mehrstufenplan hervor, der den Schutz von Kindern erhöhen soll.

Fachtagung als Grundlage

Unsere Kinderbildungs- und –betreuungseinrichtungen sind Orte des Wohlfühlens und müssen dafür absoluten Schutz und Sicherheit bieten und zwar allen“, betonte Kaiser in seiner Ansprache. Die Fachtagung hatte das Ziel, Kärntens Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtungen durch spezifische Formate, Informationsangebote und rechtliche Grundlagen zu sicheren Orten für Kinder zu machen. Dabei sollen unter anderem Kinderschutzkonzepte entwickelt werden. Diese erhöhen nicht nur die Sicherheit für die Kinder, sondern auch für die Mitarbeiter, die Rechtsträger und die Eltern.

Kindeswohl ist Priorität des Landes

Kaiser unterstrich zudem, dass das „Kindeswohl auf allen Ebenen“ eine Priorität des Landes sei. „Kindeswohl beginnt damit, dass wir Kindern außerhalb ihrer Familien, unabhängig der sozialen Lage, ausnahmslos den Zugang zu Kinderbildung- und –betreuung durch Kostenfreiheit und damit gleiche Chancen ermöglichen“, erklärte Kaiser. Er verwies dabei auch auf das Kinderbildungs- und –betreuungsgesetz in Kärnten. Ebenso wichtig sei es, Pädagoen angemessen zu bezahlen, ihre Arbeit wertzuschätzen und durch kleinere Gruppen sowie Fortbildungsmöglichkeiten zu unterstützen.

Mehr Bewusstsein für den Kinderschutz

„Ich bin selbst Vater von drei Söhnen. Für mich ist das Aufwachsen von Kindern in einer behüteten Umgebung selbstverständlich, ebenso wie ein lehrreicher Bildungsweg.“, äußerte sich Fellner. Er erklärte, dass Kinderschutz sichtbar und laut sein müsse. Es sei wichtig, nicht wegzusehen, sondern hinzuschauen; dies sei die Aufgabe aller. Außerdem forderte er mehr Bewusstsein für die Wichtigkeit des Themas. Fellner betonte die Verantwortung der Pädagogen, Warnsignale zu erkennen und das Thema aktiv anzusprechen, während auch sie in ihrer Arbeit nicht allein gelassen werden dürften.

Bestmöglichen Schutz für Kinder

„Ich danke allen, die diese Veranstaltung möglich gemacht haben, vor allem dem Team der Abteilung 6, zuständig für die Elementarbildung“, so Landesrätin Sara Schaar in ihrer Begrüßung. Sie betonte, dass die Fachtagung auch dazu dient, Pädagogen im Umgang mit möglichen Fällen von Vernachlässigung oder Missbrauch zu schulen, um frühzeitig eingreifen und den Kindern bestmöglichen Schutz bieten zu können. Schaar erklärte, dass durch gezielte Fortbildung die Fachkräfte gestärkt werden und einen aktiven Beitrag zum Schutz der Kinder leisten können.

Fachstelle Kinderschutz und Stärkung der Elementarpädagogik

Die Fachstelle Kinderschutz in der Kärntner Landesverwaltung, die österreichweit einzigartig ist, unterstützt die Weiterentwicklung des Kinderschutzes in verschiedenen Bereichen, einschließlich der Elementarpädagogik. Ziel ist es, alle Einrichtungen, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, zu sicheren Orten zu machen. Gerhild Hubmann, Leiterin der Abteilung Bildung und Sport, hob hervor, dass die Elementarpädagogik der erste Schritt zur Bildung sei und dass das Land Kärnten sowohl das Budget als auch das Personal aufgestockt habe, um diesen Bereich zu stärken. Dabei gebe es noch immer Herausforderungen, vor allem in Bezug auf finanzielle und rechtliche Rahmenbedingungen.

Kinderschutz im Fokus: Experten informieren und diskutieren

Daniela Lerchbaumer, Unterabteilungsleiterin der Elementarpädagogik, betonte, dass diese Veranstaltung mit über 2.000 Teilnehmern die größte ihrer Art in Kärnten sei und unterstrich die Bedeutung des Kinderschutzes. Während der Fachtagung informierten Experten wie Epping Dennis vom Zentrum für Professionalisierung in der Elementarpädagogik und Raphael Schmid von der Abteilung 4 des Landes über die notwendigen Maßnahmen zum Kinderschutz. Schmid fasste das Motto des Tages zusammen: „Kinderschutz braucht Wissen, Mut und Mitgefühl!“ Die Veranstaltung wurde von Klaus Tschaitschmann moderiert.

