Bildergalerie: 1.176 Krampusse begeistern bei Krampuslauf in Spittal

Am gestrigen Samstagabend, 30. November 2024, hat der Krampuslaiuf in Spittal an der Drau stattgefunden. Spittal an der Drau Schaurig schön

Am gestrigen Samstagabend, 30. November 2024, hat der Krampuslaiuf in Spittal an der Drau stattgefunden.