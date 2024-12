Mit KI: Wien setzt auf noch intelligentere Ampeln

Die Ampeln in Wien sollen noch intelligenter arbeiten und für mehr Sicherheit und Konfort sorgen.

Mit der Weiterentwicklung der intelligenten Ampeln in Wien geht es einen Schritt weiter. Dank besserer Rechenleistung und einer angepassten KI kann das neue System nun noch präziser arbeiten. Fußgängerübergänge werden nicht nur effizienter geregelt, sondern auch Personen mit Mobilitätseinschränkungen und Kinderwägen erkannt. So wird die Grünphase gezielt verlängert, um die Bedürfnisse der Menschen besser zu berücksichtigen.

Optimierte Technologie

Bereits seit 2018 sind 21 intelligente Ampeln in Wien im Einsatz. Diese erkennen, wenn sich Fußgänger einem Übergang nähern, und schalten automatisch auf Grün. Das verringert die Wartezeit deutlich. Nun hat ein Team um Horst Possegger von der TU Graz, im Auftrag der Magistratsabteilung 33 der Stadt Wien und in Zusammenarbeit mit der Günther Pichler GmbH, eine zweite Generation dieser smarten Ampeln entwickelt. Das System wurde erfolgreich an vier Fußgängerübergängen getestet und bietet zahlreiche Verbesserungen.

Erhöhte Rechenleistung für präzisere Erkennung

Die neue Generation der Ampeln arbeitet mit einer enorm erhöhten Rechenleistung. Während die ersten Geräte 2018 noch mit 0,5 TeraFLOPS auskamen, liegen die neuen Modelle nun zwischen 100 und 300 TeraFLOPS – eine Steigerung von bis zu 600-fach. Diese enorme Rechenleistung ermöglicht den Einsatz eines fortschrittlicheren Machine-Learning-Modells, das die Erkennung von Personen verbessert und sogar solche mit Mobilitätseinschränkungen oder Kinderwägen zuverlässig identifizieren kann. „Wir können dadurch ein komplexeres und stärkeres Machine-Learning-Modell verwenden, wodurch Personen wesentlich besser und genauer detektiert werden.“, erklärt Possegger.

Schnelle Datenverarbeitung und hoher Datenschutz

Die Kameras an den Ampeln überwachen einen Bereich von etwa 30 Quadratmetern im Wartebereich und verarbeiten die Bilddaten lokal. Innerhalb von nur 50 Millisekunden werden die Daten gelöscht. Nur die Anzahl der erkannten Personen und deren Kategorie, wie etwa mit Mobilitätshilfe, werden gespeichert. Diese anonymisierten Daten können für die Verkehrsplanung verwendet werden, um Ampeln aufeinander abzustimmen oder den Schaltplan zu optimieren.

Präzise Erkennung mit hoher Trefferquote

Die Entwicklung des Systems erfolgte unter strengen Datenschutzrichtlinien. Es wurden keine realen Straßensituationen verwendet, sondern Tests auf dem Campus Inffeldgasse der TU Graz. Dabei wurden Personen in unterschiedlichen Konstellationen gefilmt, um die Erkennungsgenauigkeit zu maximieren. Das System kann mit einer Trefferquote von 99 Prozent vorhersagen, ob eine Person die Straße überqueren möchte. Bei der Erkennung von Mobilitätseinschränkungen liegt die Trefferquote je nach Hilfsmittel bei mehr als 85 Prozent.

Fokus auf Sicherheit und Flexibilität

Ein weiterer wichtiger Aspekt bei der Entwicklung des Systems war die Sicherheit. Sollte das System in Ausnahmefällen eine Person nicht korrekt erkennen, etwa bei ungewöhnlichen Mobilitätshilfen, sorgt eine Standard-Grünphase dafür, dass immer eine sichere Überquerung ermöglicht wird. Damit stellt die Technologie sicher, dass niemand durch technische Fehler gefährdet wird.