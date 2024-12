Baby mit Schere getötet: Jetzt gerät Opa ins Fadenkreuz der Justiz

Aus Verzweiflung soll sich im Februar 2023 eine Schreckens-Tat in Kapfenberg ereignet haben. Eine damals 27-jährige Mutter soll auf ihr Neugeborenes so lange mit einer Schere so lange eingestochen haben, bis dieses verstarb – insgesamt waren es 15 Stiche, zudem soll sie das Baby auch stranguliert haben. Sie dürfte sich an die Tat nicht mehr erinnert haben und sei nur eingeschränkt zurechnungsfähig gewesen. Sie fasste daher eine Freiheitsstrafe von 20 Monaten aus, vier davon unbedingt – wir haben berichtet.

Auch Angehörige und Lebensgefährte verurteilt

Ebenfalls verurteilt wurden im Sommer dieses Jahres eine Angehörige, die versucht haben soll, das Baby und eine blutige Schere in einem Müllsack zu entsorgen, und der Lebensgefährte. Ihm wurde unterlassene Hilfeleistung vorgeworfen. Während die Angehörige drei Monate bedingter Haft bekam, nahm der Lebensgefährte der damals 27-Jährigen eine Diversion an und musste eine Geldstrafe in der Höhe von 1.500 Euro zahlen.

Hat Opa geholfen, Säugling zu töten?

Da die Mutter aber wohl in einem derartigen Schock-Zustand war, glaubt die Staatsanwaltschaft Leoben nun, dass sie dazu möglicherweise nicht alleine fähig gewesen sei, wie die „Kronen Zeitung“ jetzt berichtet. Der Vater der Frau – also der Opa des verstorbenen Säuglings – soll sich im Nebenraum aufgehalten haben, als sich die Schreckens-Tat ereignete, nun wird gegen ihn wegen Beitrag zum Mord ermittelt. Für ihn gilt die Unschuldsvermutung.