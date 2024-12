Verletzte bei Krampusumzügen: Frau (51) trennt sich Fingerkuppe ab

Gleich zwei Verletzte haben sich bei Krampusumzügen am Samstag, 30. November 2024, in Tirol verletzt.

Gleich zwei Verletzte haben sich bei Krampusumzügen am Samstag, 30. November 2024, in Tirol verletzt.

In Anras (Bezirk Lienz, Tirol) hat sich beim dortigen Krampusumzug am gestrigen Samstag, 30. November 2024 gegen etwa 18.10 Uhr, eine 51-jährige Österreicherin die Fingerkuppe der linken Hand fast vollständig abgetrennt, wie die Polizei berichtet. Dabei sei sie in die Verbindungsstelle eines Absperrgitters geraten, während das Gitter von ihr und einem Krampus hin und her bewegt worden sei. Die Verletzte wurde schließlich mit der Rettung ins Krankenhaus nach Lienz gebracht.

Krampus schlägt in Imst so stark auf Hand von Frau, dass diese anschwillt

Ebenfalls am gestrigen Samstag, gegen etwa 17.30 Uhr, hat ein Krampus mit einer hölzernen Rute in Imst (Tirol) auf die linke Hand einer 22-Jährigen geschlagen – und das scheinbar so fest, dass die Hand daraufhin stark anschwoll, wie die Polizei erklärt. Das ging so weit, dass die 22-Jährige ihre Finger nicht mehr vollständig bewegen konnte und sich selbstständig zur Behandlung ins Krankenhaus nach Zams begab. Die Polizei bittet nun, dass sich Zeugen bei der Polizeiinspektion Imst unter der Nummer 059133 7100 melden sollen.