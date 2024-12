Taxifahrer fährt Fußgänger an – dieser schlägt die Windschutzscheibe ein

In der Nacht auf den heutigen Sonntag, 1. Dezember 2024 gegen 2.50 Uhr, war ein Taxifahrer in Sölden (Tirol) auf der Plattestraße unterwegs. Bei einem Schutzweg fuhr er zwar in Schrittgeschwindigkeit, erfasste den dort querenden, 21-jährigen Deutschen aber dennoch. Aus Zorn schlug dieser mit dem Ellbogen die Windschutzscheibe des Taxis ein. Der Fußgänger gab zwar an, verletzt zu sein, lehnte die Alarmierung der Rettung aber ab.