Klagenfurterin feierte Geburtstag: Mit 100 Jahren noch im Tanzfieber

Am Foto: Jubilarin Leopoldine Dolejsi mit Bürgermeister Christian Scheider, Tochter Waltraud und Schwiegersohn Walter Fischer im Generationenpark Waidmannsdorf.

Am Foto: Jubilarin Leopoldine Dolejsi mit Bürgermeister Christian Scheider, Tochter Waltraud und Schwiegersohn Walter Fischer im Generationenpark Waidmannsdorf.

Veröffentlicht am 1. Dezember 2024, 07:57 / ©StadtKommunikation / Krainz

Im Generationenpark Waidmannsdorf war die Stimmung am Montag, dem 25. November 2024, besonders festlich, immerhin hatte eine Bewohnerin einen besonderen Ehrentag zu feiern. Leopoldine Dolejsi freute sich über viele Gratulationen zu ihrem 100. Geburtstag. Glückwünsche kamen nicht nur von der Familie der Jubilarin und Mitbewohnern der Seniorenresidenz, sondern auch von Klagenfurts Bürgermeister Christian Scheider (Team Kärnten). Dem Stadtchef erzählte die vitale Jubilarin auch, was sie sich an ihrem Ehrentag wünscht: „Einen Walzer würde ich gerne tanzen.“

War ihr Leben lang sehr sportlich

Das verwunderte niemanden. Immerhin war Leopoldine ihr Leben lang sehr sportlich unterwegs. „Bewegung hat ihr viel Freude gemacht“, weiß auch ihre Tochter, die Ärztin Dr. Waltraud Fischer. Zudem war Dolejsi zeitlebens viel auf der Welt unterwegs und hat ihren mittlerweile verstorbenen Ehemann auf zahlreichen Geschäftsreisen begleitet.