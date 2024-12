Viel Geld in kurzer Zeit: Dieses Jobangebot bringt dich um Ersparnisse

Fast täglich gehen in Österreich Menschen online-Betrügern ins Netz, wobei es viele Varianten gibt, wie man betrogen werden kann. Eine davon taucht immer wieder auf, wie die „Watchlist Internet“ nun berichtet. Man wird dabei von einer unbekannten Nummer oder Social-Media-Profil kontaktiert und gefragt, ob man viel Geld in kurzer Zeit und mit wenigen Klicks verdienen möchte. Die Aufgabe mag zwar kinderleicht klingen – hinter dem Angebot steckt jedoch ein Jobbetrug, bei dem man am Ende bezahlen wird bzw. soll.

Was ist die „Watchlist Internet“? Bei der „Watchlist Internet“ handelt es sich um eine unabhängige Informationsplattform in Österreich. Zum Thema hat man Internet-Betrug und betrugsähnliche Online-Fallen hierzulande.

Wie der online-Jobbetrug funktioniert

Betrüger machen es sich dabei zu Nutze, dass immer mehr Menschen online nach flexiblen Job-Möglichkeiten suchen. In einem ersten Schritt wird man per Messenger, E-Mail oder auf Social Media von jemandem kontaktiert, der sich als Mitarbeiter eines Unternehmens an einen wendet. „Oft handelt es sich dabei um einfache Aufgaben wie das Liken von Profilen, das Schreiben von Produktbewertungen oder das Testen von Apps“, wissen die Experten der „Watchlist Internet“. Stimmt man zu, wird Schritt für Schritt erklärt, was zu tun ist – man muss sich auch auf einer Plattform anmelden und ein Benutzerkonto einrichten.

Plötzlich muss man Geld einzahlen, um den „Lohn“ zu bekommen

Auf diesem Benutzerkonto kann man dann sehen, wie viel man bereits „verdient“ hat – auch leichte Aufgaben erscheinen immer weiter. Doch plötzlich wird man aufgefordert, Beträge zu zahlen, um an das Geld zu bekommen. „Watchlist Internet“ dazu: „Oft wird dies mit angeblichen Materialkosten oder Auftragsgebühren begründet. In anderen Fällen heißt es, Sie hätten einen Fehler gemacht und müssten nun eine Gebühr zahlen, um die für die Auszahlung erforderliche Bonität zu erreichen.“

Zugang zum Benutzerkonto wird gesperrt – Geld ist weg

Wenig überraschend erhält man nach der Zahlung aber weder den Lohn noch das eingezahlte Geld zurück. Durchaus möglich sei es jedoch, dass – um den „seriösen“ Eindruck zu wahren – kleinere Beiträge überwiesen werden. Doch auch das geschieht nur mit dem Hintergedanken, das Opfer zu weiteren Investitionen zu bewegen. Am Ende läuft es immer darauf hinaus, dass der Zugang zum Benutzerkonto gesperrt wird und das eingezahlte Geld von den Betrügern einbehalten wird.

Was tun, wenn ich Opfer von Betrügern wurde?

In diesem Fall sollte man den Kontakt einfach abbrechen und die Ansprechperson im besten Fall blockieren. Weitere Kontaktversuche sollte man ignorieren. In weiterer Folge sollte man sich zudem an die nächste Polizeidienststelle wenden und dort Anzeige erstatten.