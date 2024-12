Tourismus plant Upgrade für Kärntner Advent-Angebote

Die stimmungsvolle Vorweihnachtszeit ist für die Belebung der winterlichen Tourismus-Vorsaison wichtig. Am vergangenen Montag, dem 25. November 2024, fand deshalb im Voco Villach die Auftaktveranstaltung des Qualitätsentwicklungsprozesses „Advent in Kärnten 2025+“ statt. Neben den Regionen Wörthersee, Millstätter See-Bad Kleinkirchheim-Nockberge, Villach, Klagenfurt, Katschberg-Lieser-/Maltatal, Nationalpark Hohe Tauern und der Kärnten Werbung waren auch Vertreter der elf Adventprogramme in Velden, Pörtschach, dem Pyramidenkogel, Maria Wörth, Villach, Klagenfurt, Maria Saal, der Hafenstadt Klagenfurt, dem Katschberg, Bad Kleinkirchheim und Mallnitz vor Ort. Mit dabei waren zudem Repräsentanten verschiedener Gemeinden, Beherbergungsbetriebe, der Gastronomie und dem Handel sowie Veranstalter und viele mehr.

©PSB_Media Auftaktveranstaltung des Advent-Qualitätsentwicklungsprozesses im Voco Villach.

„Generieren jährlich Millionen an Wertschöpfung“

„Die Kärntner Adventerlebnisse – sei es am See, in den Bergen oder in den Städten – sind mehr als nur stimmungsvolle Veranstaltungen. Sie sind tragende Säulen der regionalen Wirtschaft, die jährlich Millionen an Wertschöpfung generieren und vor allem in der Hotellerie und Gastronomie ganzjährige Arbeitsplätze absichern“, fasst es Hannes Markowitz, Sprecher der Adventgruppe Kärnten, zusammen. Ziel des Qualitätsprozesses ist es deshalb, durch die Einbindung aller relevanten Leistungsträger die Zusammenarbeit rund um die Adventerlebnisse zu fördern. Dazu werden diese einem Qualitätscheck unterzogen.

Befragungen und Analysen

Weiters werden Gästebefragungen sowie Wertschöpfungs- und Imageanalysen der Weihnachtsprogramme in den Kernmärkten Österreich, Italien, Slowenien und Kroatien durchgeführt. Die Ergebnisse fließen in der Folge in die Produkt- und Qualitätsentwicklung ein. Ein wesentlicher Bestandteil des Projekts sind zudem Workshops, welche in die Bereiche See, Berg und Stadt gegliedert sind. Sie sollen dabei helfen, innovative Ideen zu entwickeln. „Gemeinsam wollen wir den Advent in Kärnten zukunftsfähig gestalten“, betont Klaus Ehrenbrandtner, Geschäftsführer der Kärnten Werbung, abschließend.