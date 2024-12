Wahnsinns-Kehrtwende bei Match gegen WAC: „Ohne Worte“

Eine Mega-Kehrtwende gab es beim gestrigen Bundesligaspiel in Graz. Nachdem der GAK beim Heimspiel in der Merkur Arena siegessicher mit einem Punktestand von 3:0 in die Pause ging, so nahm die zweite Halbzeit dann eine „irre“ Wendung. Die Wolfsberger Wölfe holten ordentlich auf und schossen in der zweiten Hälfte ganze 4 (!) Tore und konnten sich somit noch den Sieg sichern. „Ohne Worte“, hieß es in einer ersten Reaktion des Grazer Fußballvereins, der gestern in Liebenau eine Niederlage einstecken musste.

Poms: „Wir sind nicht mehr nach vorne gekommen“

„Die erste Halbzeit haben wir sehr gut begonnen und sind mit zwei Toren in Führung gegangen und haben auch das dritte noch nachgelegt,“ so das erste Urteil von GAK-Cheftrainer Renè Poms nach der Niederlage. „In der zweiten Halbzeit sind wir immer tiefer geraten und sind nicht mehr wirklich nach vorne gekommen“, führt Poms weiter aus und betont: „Wir haben trotzdem zwei Riesenchancen gehabt, das 4:0 zu machen – das haben wir verabsäumt.“