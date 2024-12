Turracher Höhe startet in die Wintersaison: Erste Bahnen geöffnet

Veröffentlicht am 1. Dezember 2024, 09:14 / ©Rossmann

Die Wintersaison hat begonnen! Seit dem 23. November 2024 können auch auf der Turracher Höhe die ersten Schwünge durch den Schnee gezogen werden. Geöffnet sind die Kornock-, die Schafalm- und die Wildkopfbahn. „In den kommenden Tagen und Wochen werden schrittweise weitere Lifte und Bahnen geöffnet“, heißt es vonseiten der Betreiber. Bis spätestens Weihnachten soll das gesamte Skigebiet zur Verfügung stehen.

Kinder können die Pisten kostenlos erobern

Ein besonderes Schmankerl erwartet Familien heuer an den Adventssamstagen, denn am 7. und 14. Dezember können alle Nachwuchs-Skifahrer bis 14 Jahre die präparierten Pisten kostenlos erobern. Mit einem 1,5 Kilometer langen Snowpark bietet die Turracher Höhe übrigens eines der größten Funmountain-Erlebnisse in Österreich. Hier glänzen gleich vier Lines: eine Family-Line, eine XXL-Funslope, Funcross und Kidsslope.