Gefahren im Fokus: Experten teilten Tipps für sicheren Arbeitsplatz

Bei der Veranstaltung „treffpunkt.prävention“ in Klagenfurt am 27. November 2024 wurde das Thema Arbeitssicherheit behandelt.

Sicherheit am Arbeitsplatz ist nicht nur eine gesetzliche Pflicht, sondern auch eine Verantwortung gegenüber den Beschäftigten. Am vergangenen Mittwoch, dem 27. November 2024, lud die Wirtschaftskammer Kärnten deshalb in Zusammenarbeit mit dem Verband Österreichischer Sicherheitsexperten, dem Arbeitsinspektorat und der AUVA zu einem Netzwerktreffen für Präventivfachkräfte am Flughafen Klagenfurt. Unter dem Titel „treffpunkt.prävention“ diente die Veranstaltung dem persönlichen Austausch und der Sensibilisierung für präventive Schutzmaßnahmen am Arbeitsplatz sowie für mögliche Gefahrenquellen.

Zeichen für nachhaltige Sicherheitskultur

Experten informierten die Teilnehmer über aktuelle Arbeitnehmerschutzbestimmungen und den Umgang mit gefährlichen Arbeitsstoffen. Mit diesem neuen Veranstaltungsformat setzen die gewerblichen Dienstleister und ihre Partner ein klares Zeichen für eine nachhaltige Sicherheitskultur und schaffen eine wertvolle Plattform für den Austausch zwischen Sicherheitsexperten sowie Vertretern der AUVA und des Arbeitsinspektorats.

Austausch für notwendige Entwicklungen

Roman Kittinger, WK-Fachgruppenobmann der gewerblichen Dienstleister, betonte, dass der Arbeitnehmerschutz ein dynamischer Bereich sei, der kontinuierlich neue Anforderungen und Herausforderungen mit sich bringe. Ein regelmäßiger Austausch sei essenziell, um diesen Entwicklungen gerecht zu werden. „Unsere Mitglieder nehmen ihre Verantwortung sehr ernst und investieren aktiv in die Sicherheit ihrer Mitarbeiter. Das stärkt nicht nur den Schutz am Arbeitsplatz, sondern auch das Vertrauen in das Unternehmen“, erklärte er.

Arbeitssicherheit: Verantwortung und Fürsorge für die Mitarbeiter

Ein wichtiger Bestandteil zur Verbesserung der Arbeitssicherheit sei der geförderte BetriebsCheck, welchen die Wirtschaftskammer und das Land Kärnten ab dem kommenden Jahr anbieten. Dieser Check umfasst eine detaillierte Analyse der Sicherheitsstandards und soll Betrieben helfen, potenzielle Gefahrenquellen frühzeitig zu erkennen und gezielte Maßnahmen zur Verbesserung umzusetzen. Hannes Schwinger, Obmann der Fachgruppe Ingenieurbüros, hob abschließend hervor, dass Arbeitssicherheit weit mehr als eine gesetzliche Vorgabe sei. Sie stehe für Fürsorge und Verantwortung gegenüber den Beschäftigten.