Trotz Zahlungsverzug: Energieversorger verzichtet nun auf Abschaltungen

Konkret sieht das folgendermaßen aus: Von Anfang Dezember bis Ende Februar gilt ein Abschalteverzicht bei Zahlungsverzug für Strom, Gas und Fernwärme. „Solidarität in schwierigen Zeiten zeichnet Wien als Stadt aus. Ein warmes und helles Zuhause ist gerade im Winter von entscheidender Bedeutung. Wir stehen Menschen in Notlagen bei und sichern ihre Versorgung mit umfangreichen Maßnahmen wie dem freiwilligen Abschalteverzicht“, erklärt Peter Hanke, Stadtrat für Finanzen, Wirtschaft und Wiener Stadtwerke.

Zwölf Millionen Euro für Menschen in Not

Zusätzlich kommt Wien Energie-Kund ein mit zwölf Millionen Euro dotiertes Energie-Hilfe-Paket in Form von Energiegutscheinen zugute. „Wir versorgen zwei Millionen Menschen mit Energie – und lassen sie auch in herausfordernden Lebenssituationen nicht im Stich. Dabei achten wir darauf, dass die Hilfe genau dort ankommt, wo sie wirklich benötigt wird. Wir unterstützen Menschen in Not in Zusammenarbeit mit den Sozialeinrichtungen dieser Stadt unbürokratisch mit Energiegutscheinen“, ergänzt Michael Strebl, Vorsitzender der Wien Energie-Geschäftsführung. Die Energie-Gutscheine werden direkt von den sozialen Einrichtungen zielgerichtet an ihre Klienten ausgegeben. Sie können sie für die Reduktion von offenen Rechnungsbeträgen oder laufende Kosten nutzen.