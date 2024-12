Hilfeschreie und Flammen: So wurden Julia und Sebastian zu Lebensrettern

Die Polizisten Julia und Sebastian wurden in ihrer Freizeit zu Lebensrettern. Die beiden wollten gerade ihre Wohnung verlassen als plötzlich laute Hilferufe ertönten. Schnell wurde der Grund für die Schreie gefunden: Der Balkon ihrer 84-jährigen Nachbarin im oberen Stock stand in Brand. Die beiden setzten den Notruf ab und eilten anschließend in die Wohnung der 84-Jährigen, um diese zu warnen. Dann stellten sie fest, dass das Feuer bereits in ihrem Wohnzimmer ausgebrochen war. Julia und Sebastian brachten die Nachbarin „trotz ihres Widerwillens“ aus der Wohnung. Für ihren Einsatz wurden sie von Innenminister Gerhard Karner mit der Lebensrettermedaille ausgezeichnet.