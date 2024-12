Nikolaus kommt zum Villacher Christkindlmarkt

50 Brauchtumsgruppen aus Österreich, Deutschland und Italien lehrten rund 20.000 Zuschauern am Freitagabend in der Villacher Innenstadt das Fürchten. Mehr dazu unter: Bildergalerie: So schaurig schön war der 31. Villacher Krampusumzug. Das Pendant dazu, welches vor allem für Familien interessant sein wird, findet am kommenden Dienstag, dem 3. Dezember 2024, statt.

Nikolaus in der Villacher Innenstadt

Zwischen 16 und 19 Uhr besucht nämlich der Nikolaus den Christkindlmarkt in Villach und will Kinderaugen zum Strahlen bringen. „Für die Kleinen werden Süßigkeiten verteilt und es dürfen auch Fotos gemacht werden“, heißt es seitens des Stadtmarketings. Unterstützt wird er von der Krampusgruppe „Torvus Pass“ aus Landskron.