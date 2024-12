Weiße Weihnachten: Wie sieht es mit Schnee am Heiligen Abend aus?

Am heutigen Sonntag, 1. Dezember, ist der erste Adventsonntag – wirklich Weihnachtsstimmung wird bei vielen Österreichern aber noch nicht aufkommen. Dazu fehlt vor allem eines: Schnee. Auch Meteorologen werden – ob der Nähe zu Weihnachten – immer häufiger gefragt, wie es mit Schnee zu Weihnachten aussieht. Die „Österreichische Unwetterzentrale“ (UWZ) gibt darauf jetzt auf Facebook eine erste Antwort. Eines vorweg: Sie ist nur statistischer Natur.

„Da sieht’s für die Landeshauptstädte mau aus“

Da die Weihnachtsfeiertage noch mehr als drei Wochen in der Zukunft liegen, kann derzeit noch keine genaue oder annähernde Prognose bezüglich Schneefalls am Heiligen Abend gegeben werden. Das erklärt auch die „Österreichische Unwetterzentrale“ im Posting: „Noch können wir uns dem Thema aber nur statistisch nähern.“ Und dann die Nachricht, die vielen wohl nicht allzu gefallen wird: „Da sieht’s für die Landeshauptstädte mau aus.“

©Facebook Ubimet / Österreichische Unwetterzentrale Eine Grafik von „Ubimet“ zeigt, wann es in Österreichs Landeshauptstädten seit 1961 (bis 2022) weiße Weihnachten gegeben hat.

Wien wartet seit 2012, St. Pölten seit 2007 auf weiße Weihnachten

Weiße Weihnachten (mindestens ein Zentimeter Schnee am 24. oder 25. Dezember) gab es in den neun Landeshauptstädten, wie man anhand der Grafik im Posting sieht, zuletzt in Klagenfurt im Jahr 2021. Wien muss überhaupt schon seit 2012 warten, St. Pölten gar seit 2007. In allen Landeshauptstädten gleichzeitig weiß war es übrigens zuletzt am Heiligen Abend 1996 – also vor 28 Jahren. Seit 2010 warten übrigens eine ganze Reihe an Landeshauptstädten auf die letzten Weißen Weihnachten: Linz, Salzburg, Bregenz und Graz. In Innsbruck war es zuletzt 2017 zu Weihnachten weiß, in Eisenstadt 2011.

Wann in den Landeshauptstädten zu Weihnachten das letzte Mal Schnee gelegen ist: Klagenfurt: 2021

Innsbruck: 2017

Wien: 2012

Eisenstadt: 2011

Linz: 2010

Salzburg: 2010

Bregenz: 2010

Graz: 2010

St. Pölten: 2007

Weiße Weihnachten werden immer seltener

Was die Grafik ebenfalls deutlich zeigt: Weiße Weihnachten sind – statistisch gesehen – im Laufe der Jahrzehnte deutlich unwahrscheinlicher geworden. Während in den 60er-Jahren des 20. Jahrhunderts Weiße Weihnachten in den Landeshauptstädten noch auf der Tagesordnung standen, sind sie spätestens seit 2010 zu einem seltenen Phänomen geworden.