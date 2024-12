Reform in Regierung: Es gibt ein „Team Schaufel“

Veröffentlicht am 1. Dezember 2024, 11:15 / ©zVg. / KK

Es ist nichts anderes als der Zusammenschluss der beiden roten Ressorts von Landeshauptmann-Stellvertreterin Gaby Schaunig (SPÖ) und Landesrat Daniel Fellner (SPÖ) auf Beamten- und Mitarbeiterebene. Du ahnst es bereits, daher auch die Kurzformel „Team Schaufel“ für SCHAunig und FELlner. Dadurch entsteht ein großes und innerhalb der Regierung auch ziemlich mächtiges Team, das etliche Verantwortungsbereiche vereint und wechselseitig Zugriff hat. Gemeinsam bearbeiten beide Büros seit 1. Dezember und künftig die Aufgaben der Abteilungen 2,3,4,6,11,12, der BABEG (Betriebsansiedlungen) und der sehr arbeitsintensiven Bildungsdirektion.

Zwei Büroleiter

Das neue gemeinsame Regierungsbüro wird gleichberechtigt von den beiden Büroleitern Lukas Streißnig und Martin Hafner gesteuert. Hafner über die Ziele dieser Reform: „Es geht um Effizienzsteigerung, etwa bei der Vorbereitung von Regierungssitzungen oder auch die Nutzung von Synergien. Das bietet sich an in Sachen Gemeinden, die derzeit bei Landesrat Fellner verwaltet werden und sozialer Wohnbau, der im Bereich Schaunig liegt.“ Das neue „Team Schaufel“ wurde in mehreren Arbeitssitzungen und einer gemeinsamen zweitägigen Klausur umgesetzt, die vom ehemaligen Büroleiter von Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ), Leo Murer, geleitet wurde. Hafner und Strießnig: „Wir wollen dadurch innovativ sein, effizient und bürgernahe durch schlagkräftige Verwaltung.“