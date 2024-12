Kurzbahn-Meisterschaften: Sportlicher Wettkampf in Grazer Auster

Das Sportbad Eggenberg, die Auster, war am Freitag gut gefüllt, überall tummelten sich Athleten in bunten Schwimmanzügen. Anspannung, Aufregung, und Ehrgeiz waren förmlich spürbar. An der Eröffnung nahmen auch Bürgermeisterin Elke Kahr und Bezirksvorsteher Robert Hagenhofer teil. Kahr wünschte den jungen Schwimmern alles Gute: „Ich drücke die Daumen, dass ihr die Ziele erreicht, die ihr euch gesetzt habt und ich finde es großartig, mit welchem Eifer und welcher Energie ihr bei der Sache seid“, betonte sie. Kurz darauf ertönte schon ein schriller Pfiff und von allen Sockeln gleichzeitig sprangen zuerst die Mädchen und später dann die Burschen ins Wasser.

Erste Bewerbe bereits am Donnerstag

OSV-Sportdirektor Walter Bär und OSV-Präsident Arno Pajek sind mindesten genauso aufgeregt wie die Schwimmer und freuen sich mit ihnen über die Ergebnisse. Die ersten Bewerbe der Ö-Kurzbahn-Meisterschaften in Graz fanden bereits am Donnerstag statt. Im Rahmen der Eröffnung konnte hier schon die Siegerehrungen der OSV-Nachwuchs-Trophy vorgenommen werden. Die Preise übergaben ASKÖ-Vizepräsident Sport Thomas Zacharias und ASKÖ-Abteilungsleiter Sport & Internationales Matthias Lindner. Bürgermeisterin Elke Kahr gratulierte ebenfalls zu den Erfolgen.

Bücher statt Wasser für Olympiastarte

In der Auster sind auch alle OSV-Starter dabei sein, die Österreich bei der Kurzbahn-WM vom 10. bis 15. Dezember in Budapest vertreten werden. Von den Top-Leuten fehlen nur die beiden Olympiastarter Felix Auböck und Martin Espernberger. Auböck pausiert und schreibt in England an der Loughborough University an seiner Doktorarbeit. Espernberger absolviert derzeit an der University of Tennessee in Knoxville in den USA einige Prüfungen. Beide werden auch bei der Kurzbahn-WM in Ungarn fehlen.