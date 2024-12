Feuer in Wiener Wohnung: Familie flüchtet durch Fenster

Ein Feuer ist in einer Wiener Wohnung im 15. Bezirk (Rudolfsheim-Fünfhaus) Samstagabend, am 30. November 2024, ausgebrochen.

Veröffentlicht am 1. Dezember 2024, 11:20 / ©Stadt Wien | Berufsfeuerwehr Wien

In der Märzstraße im 15. Wiener Gemeindebezirk (Rudolfsheim-Fünfhaus) ist Samstagabend, 30. November 2024, in einer Wohnung im ersten Obergeschoß ein Brand ausgebrochen. Da das Feuer im Vorraum entstanden ist, konnte die fünfköpfige Familie, die in der Wohnung lebte, nicht mehr durch das Stiegenhaus fliehen, weshalb man sich dafür entschied, durch ein innenhofseitiges Fenster zu flüchten.

Wohnungstür war bereits durchgebrannt

Bei der Flucht vor dem Feuer verletzte sich der Familienvater, er konnte dennoch seine Frau und die drei Kinder in Sicherheit bringen. In der Zwischenzeit wurde auch die Feuerwehr alarmiert, die sofort einen Löschangriff unter Atemschutz in der Brandwohnung vornahm. „Nachdem die Wohnungstür bereits durchgebrannt war, breitete sich der Brandrauch im Stiegenhaus aus und daher mussten auch rasch das verrauchte Stiegenhaus und die angrenzenden Wohnungen kontrolliert werden“, erklärt die Berufsfeuerwehr Wien.

Familienvater wurde ins Krankenhaus gebracht

Den Brand selbst hat man rasch unter Kontrolle gebracht, sicherheitshalber wurde aber die gesamte Stiege evakuiert und sämtliche Wohnungen dort kontrolliert. Der Familienvater wurde von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und in weiterer Folge ins Krankenhaus gebracht. Die Wohnung wurde daraufhin noch mittels Wärmebildkamera kontrolliert, verbliebende Glutnester mit einer Kübelspritze gelöscht. Abschließend setzte die Berufsfeuerwehr noch Maßnahmen zur Entrauchung sämtlicher betroffener Bereiche. Nun ermittelt das Landeskriminalamt, um die Brandursache festzustellen.