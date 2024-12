Mülltrennung: Das ändert sich für die Grazer ab 1. Jänner 2025

Veröffentlicht am 1. Dezember 2024, 11:40 / ©5 Minuten

Ab 1. Jänner 2025 werden auch in Graz Leicht- und Metallverpackungen gemeinsam in der gelben Tonne/im gelben Sack gesammelt. Diese gemeinsame Sammlung ist mittlerweile dank technisch gut entwickelter Sortier- und Abscheidetechniken problemlos zugunsten eines qualitätsvollen getrennten Recyclings möglich.

Flaschen und Dosen aus Kunststoff und Metall werden bepfandet

Ebenso werden ab dem 1. Jänner 2025 Einweggetränkeflaschen aus Kunststoff und Getränkedosen aus Metall (0,1-3l) bepfandet und mit einem Betrag von 25 Cent je Gebinde beaufschlagt, welcher nach Rückgabe in Geschäften oder bei Automaten wieder rückerstattet wird. Voraussetzung für die Retournierung des Pfands ist, dass das österreichische Pfandlogo und der Barcode deutlich erkennbar sind. Die Verpackung muss leer, unzerdrückt und das Etikett vollständig vorhanden und lesbar sein. So wird in den Gelben Tonnen/gelben Säcken Sammelvolumen frei und dieses kann mit Metallverpackungen aufgefüllt werden, ohne das Sammelsystem zu überlasten.