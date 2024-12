Fehlende Sprachkenntnisse: Wiener Volksschullehrerin „nicht überrascht“

Es ist erst wenige Tage her, da hat Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr (NEOS) bekannt gegeben, dass in Wien fast die Hälfte der neuen Volksschüler dem Unterricht nicht folgen könnten, weil die Sprachkenntnisse nicht gut genug seien – und das habe vielfältige Gründe, angefangen bei der Corona-Pandemie, über die Handynutzung bis hin zur gestiegenen Anzahl von Flüchtlingen aus der Ukraine und Syrien.

Volksschullehrerin ist nicht groß überrascht

In der Gesprächsreihe „Bei Budgen“ meldete sich nun Samstagabend auch eine Volksschullehrerin aus Ottakring (16. Bezirk), Kerstin Nichtenberger, zu Wort. Dabei ist sie nicht einmal groß überrascht. Ein Rätsel sei für sie jedoch, dass auch Kinder betroffen sind, die bereits in Österreich geboren wurden. In diesen Fällen würde die Verantwortung, dem Kind Deutsch beizubringen, oft einfach an die Pädagogen weitergereicht werden.

„Viel Ethikunterricht auch schon in der Volksschule“

Sie hält daher vor allem ein zweites, verpflichtendes Kindergartenjahr für wichtig, um dort eine gemeinsame Sprache zu etablieren. „Und das ist bei uns in Österreich einfach Deutsch“, so die Volksschullehrerin. Zudem fordert sie auch „viel Ethikunterricht auch schon in der Volksschule“. Abschließend meint Nichtenberger aber noch, dass sie ihren Job lieben würde und die Kinder sich nicht aussuchen könnten, in welche Familie und in welches Land sie geboren würden. Die allermeisten seien wissbegierig und würden auch gerne Neues dazulernen.