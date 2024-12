Land nimmt sich Geld: Firma von Rollstuhlfahrer ist zu erfolgreich

Veröffentlicht am 1. Dezember 2024, 11:58 / ©Pexels / Marcus Aurelius

Obwohl Markus F. spastisch gelähmt ist und einen Elektrorollstuhl braucht, hat er eine erfolgreiche Firma gegründet. Doch er hat jetzt ein Problem: Sie ist „zu erfolgreich“ für die Regelungen für die Förderung von Persönlicher Assistenz für den Freizeitbereich in Oberösterreich. Dort heißt es nämliche, dass alles, was man mehr als 1.800 Euro im Monat verdient, dem Land gegeben werden muss – als „Kostenbeitrag“ für die Persönliche Assistenz, die er braucht, um sein tägliches Leben zu bewältigen.

„Also auch die Chance, gut zu verdienen“

„Über eine Kostenbeteiligung kann man ja reden, aber sie darf nicht das gesamte Einkommen abschöpfen, das einen gewissen Betrag überschreitet“, kritisiert nun Volksanwalt Bernhard Achitz, der den Fall auch in der ORF-Sendung „Bürgeranwalt“ am 30. November 2024 thematisiert hat: „Die UN-Behindertenrechtskonvention sieht vor, dass Menschen mit Behinderungen möglichst die gleichen Chancen bekommen, wie sie auch andere Menschen haben. Also auch die Chance, gut zu verdienen.“

„Das kann nicht Sinn der Sache sein“

Dazu kommt, dass F. erhöhte Kosten hat, etwa für Therapien und Hilfsmittel. Er sieht auch seine Existenz als selbständiger Unternehmer gefährdet. Achitz: „Die Regelung ist völlig überschießend und bringt beruflich gut integrierten Menschen nichts. Das kann nicht Sinn der Sache sein.“

Persönliche Assistenz bereits im Februar 2023 beantragt

Doch die Kritik geht noch viel weiter: Markus F. meint nämlich sogar, dass er die Persönliche Assistenz, auf die er ein Recht hat und die er mehr oder weniger auch selbst bezahlt, noch nicht einmal bekommt. Er hätte sie zwar bereits im Februar 2023 beantragt, dann sei aber erst einmal „sehr lang gar nichts passiert“. Erst nach einer Säumnisbeschwerde ging etwas weiter, das Geld bekommt er aber erst ab 2025, obwohl der Bedarf ab sofort bestehen würde. Der Grund: Das Geld ist nicht da.

„Ungewöhnliche Konstruktion und rechtlich problematisch“

Daher ist der Betroffene vor Gericht gezogen, aktuell wartet er auf eine Entscheidung. Unabhängig vom Ergebnis des Gerichtsverfahrens über die Auslegung des Gesetzes kritisiert Volksanwalt Achitz das Gesetz selbst: „Es ist eine ungewöhnliche Konstruktion und rechtlich problematisch, dass der Gesetzgeber sagt, es besteht zwar ein Rechtsanspruch, aber gleichzeitig nicht für entsprechende Budgetierung sorgt.“ Für die Betroffenen sei völlig intransparent, nach welchen Kriterien entschieden werde, wer ab wann zu seinem Recht auf Persönliche Assistenz komme.