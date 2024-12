Martin Auer eröffnet Bäckerei-Filiale in New York!

Die Bäckerei Martin Auer hat sich in Österreich schon ordentlich einen Namen gemacht und zählt heuer laut Falstaff-Voting zu den beliebtesten Bäckereien der Steiermark. Es gibt Filialen in mehreren Bundesländern. Nun will der Bäckermeister über die Grenzen von Österreich – ja sogar über Europa – hinaus und eröffnet einen Standort in New York. Im kommenden Jahr soll die Filiale in Manhattan eröffnen. „Eine Schaubäckerei, eine Sorte Brot: So richtet sich das Grazer Bäckereiunternehmen Martin Auer gerade in New York ein“, heißt es in einer Presseaussendung.

Landbrot RYE soll bei New Yorkern punkten

„Wir freuen uns sehr darauf, unsere Begeisterung für Natursauerteigbrot mit den New Yorker:innen zu teilen. Für viele wird es etwas völlig Neues sein, dass Brot so schmecken und die Ernährung bereichern kann,“ sagt Bäcker und Unternehmer Martin Auer. Das Brot, das es in New York geben wird, liegt in den bestehenden MARTIN AUER-Filialen als bio Landbrot Laib in den Regalen. In New York wird es RYE (auf Deutsch Roggen) heißen.

Brot auf Basis langjährig bewährter Familienrezeptur

„Als mein Vater die Rezeptur von unserem Landbrot vor Jahrzehnten von einer Bäuerin gelernt hat, war es in Bäckereien üblich, schnell und viel mit Hilfe von Kunstsauerteig zu produzieren. Und er hat es ganz anders gemacht. Ein hefefreies, reines Roggenbrot aus Natursauerteig ist sogar in Österreich etwas Besonderes. Umso mehr freut es mich, dass wir jetzt in einem Team aus inspirierten Menschen an die Geschichte anknüpfen und unserem Brot in New York eine Bühne geben,“ so Martin Auer.

©Martin Auer So soll die Martin-Auer-Filiale in New York aussehen.

Zu Martin Auer Mit der Eröffnung des ATELIER MARTIN AUER mit voll einsehbarer Backstube, einer eigener Kaffeerösterei und Vollkornmühle, schuf das Grazer Unternehmen im Jahr 2021 eine neue Firmenzentrale. Derzeit beschäftigt das Unternehmen mit 43 Filialen rund 800 Mitarbeiter.

