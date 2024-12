Es wird ermittelt: Wiener Kleingartenaffäre geht in zweite Runde

Die Ermittlungen drehen sich um den Besitz von Parzellen durch SPÖ-Funktionäre, die durch Umwidmungen an Wert gewonnen hätten, hat es schon Anfang Juli dieses Jahres geheißen. Konkret geht es um einen Kauf Nevrivys aus dem Jahr 2020 in Breitenlee, dessen Umwidmung 2021 in Bauland erfolgte. Dieser Vorgang brachte Nevrivy den Vorwurf ein, von der Wertsteigerung profitiert zu haben. Bereits vor ihm hatten andere SPÖ-Politiker Parzellen in der gleichen Anlage erworben – wir haben berichtet.

Auch gegen zweite Person wird ermittelt

Aktuell wird eben gegen Nevrivy und eine weitere Person ermittelt, weitere Ermittlungen sollen nun jedoch vom Bundesamt für Korruptionsbekämpfung geführt werden, hat der ORF von einer Behördensprecherin erfahren. Zudem würden auch noch Einvernahmen durchgeführt werden. Unbekannt ist, um wen es sich bei der zweiten Person, gegen die ermittelt wird, handelt. Ein Einstellungsantrag des Verfahrens von Nevrivy wurde zudem von ebenjenem zurückgezogen.

FPÖ fordert „neuerliche, lückenlose, parteiinterne Untersuchung“

Der Wiener Landesparteisekretär der FPÖ, Lukas Brucker, kritisiert in diesem Zusammenhang auch Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ). Dieser hätte die „politischen Verantwortung rund um diesen roten Kleingartenskandal unter den Teppich gekehrt“. Und weiter: „Die jetzigen Entwicklungen müssen daher zu einer neuerlichen, lückenlosen, parteiinternen Untersuchung durch unabhängige Experten führen.“