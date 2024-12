Deichmann in der Grazer Annenstraße ist bald Geschichte

Eine Grazer Deichmann-Filiale schließt demnächst, und zwar ist es der Standort in der Annenstraße. In der Auslage werden Kunden mittels Aushang über die baldige Schließung informiert – am 7. Dezember 2024 soll es dann so weit sein. Der Standort des beliebten Schuhgeschäfts im Einkaufszentrum CITYPARK (Lazarettgürtel 55) sowie die Filiale Am Arlandgrund 2 bleiben weiterhin geöffnet.