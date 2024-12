„Ich bring sie um“: Stiefsohn ging in Favoriten mit Messer auf Frau los

Veröffentlicht am 1. Dezember 2024, 13:57 / ©LPD Wien

Beim Eintreffen der Beamten gab der 23-jährige Tatverdächtige durch die geschlossenen Tür an, der Stiefsohn des Opfers zu sein. Ferner gab der 23-Jährige an, dass er ein Messer bei sich tragen würde und er die Frau umbringen würde. Der Tatverdächtige sowie die Frau wurden bei offenstehenden Fenster im 2. Stock wahrgenommen. Zudem hatte der Mann ein Messer in seinen Händen. Aus diesem Grund wurde durch die Wiener Berufsfeuerwehr ein Sprungkissen unter dem Fenster aufgebaut. Zeitgleich bezogen Beamte der Sondereinheit WEGA vor der Wohnungstür Stellung, während diese auf den Tatverdächtigen versuchten beruhigend einzuwirken.

Tatverdächtiger wurde festgenommen

Als das 42-jährige Opfer erneut mit dem 23-jährigen Tatverdächtigen vor dem offenen Fenster stand, war weiterhin ein Messer in der Hand des Tatverdächtigen zu erkennen. In einem günstigen Moment schaffte es das Opfer, dem Tatverdächtigen das Messer aus der Hand zu schlagen, sodass es auf die Straße fiel. Daraufhin öffneten die anwesenden Beamten der WEGA umgehend die Wohnung gewaltsam. Schließlich gelang es den Beamten, den Tatverdächtigen zu sichern und festzunehmen.

Motiv bislang unklar

Das Opfer erlitt mehrere Verletzungen im Gesichtsbereich. Sie wurde vor Ort notfallmedizinisch versorgt und mit der Berufsrettung Wien in das Krankenhaus gebracht. Gegen den Tatverdächtigen ist ein Betretungs- beziehungsweise Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen worden. Die Ermittlungen sind im Gange und das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, hat diese übernommen. Das Motiv ist bislang unklar. Es gilt die Unschuldsvermutung.