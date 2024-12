13-Jähriger wurde in Wiener Wohnhaus überfallen

Die Polizei ermittelt nach einem Raub in einem Wiener Mehrparteienhaus.

Veröffentlicht am 1. Dezember 2024, 13:59 / ©5 Minuten

Der 13-Jährige erstattete am 30. November 2024 Anzeige bei den Beamten des Stadtpolizeikommandos Favoriten. Laut seiner Aussage hätten ihn zwei Jugendliche in der Wohnung eines Mehrparteienhauses mit einem Messer bedroht und Bargeld gefordert. Im Anschluss seien die beiden mit dem erbeuteten Geld – es handelt sich laut der Polizei um einen Betrag in geringer dreistelliger Höhe – geflüchtet.

12-Jähriger steht unter Tatverdacht

In der Folge wurde das Stiegenhaus von besagtem Mehrparteienhaus von den Beamten durchsucht. Dabei konnten sie einen der beiden Tatverdächtigen – einen 12-jährigen Syrer – antreffen und festnehmen. Eine Sofortfahndung nach dem zweiten Tatverdächtigen blieb bis dato erfolglos. Die Ermittlungen werden durch das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, geführt.

Nicht das erste Mal?

„Eine Vernehmung des Opfers ergab, dass es nicht das erste Mal gewesen sei, dass diese beiden Tatverdächtigen von ihm Geld gefordert hätten“, so die Polizisten weiter. Der Tatverdächtige selbst zeigte sich nicht geständig. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er dennoch auf freiem Fuß angezeigt. Es gilt natürlich die Unschuldsvermutung.