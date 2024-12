Villacher Athleten glänzen bei Adventlauf

Im Rahmen des 21. KLC-Adventlaufes wurden am heutigen 1. Dezember 2024 auch die letzten Kärntner Meisterschaften des Jahres im Fünf- und Zehn-Kilometer-Straßenlauf ausgetragen. Dabei konnten Sebastian Kofler und Alissa Liebhard vom LC Villach die Fünf-Kilometer-Strecke klar für sich entscheiden. Zudem holte sich Mario Janach bei der Zehn-Kilometer-Strecke den vierten Platz. Der neue Kärntner Meister in der Altersklasse M60 heißt Angelo Quaglia.

Stark präsentierte sich auch der Nachwuchs

So siegten Niklas Groschacher und Sophie Schuschnig vom LC Villach klar auf der 500 Meter Strecke (U10). Timijan Trontelj belegte den zweiten Platz. In der Klasse U12 wurde zudem Paul Rehrl über 1000 Meter Dritter, während Eva-Marie Körbler in der Klasse U14 ausgezeichnete Zweite wurde. Einen dritten Platz gab es außerdem in der Klasse U16 für Benjamin Trontelj. Er lief die Zwei-Kilometer-Strecke in 8,20 Minuten.