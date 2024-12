Grazer Fest soll verbinden, was sich zunächst fremd ist

Das „Fest der Religionen“ findet an den folgenden drei Standorten in Graz statt: Koptisch-orthodoxe Kirche (Wiener Straße 246), Evangelisch-methodische Kirche (Wielandgasse 10) und Kirche Jesu Christi (Eckertstraße 136). In Kooperation mit den teilnehmenden und in Graz vertretenen Religionsgemeinschaften wird das Ziel verfolgt, zu verbinden, was sich zunächst fremd ist. Dies geschieht einerseits in Klängen, wenn beispielsweise klassische Musik auf Jazz, und europäische Traditionen auf Weltmusikeinflüsse treffen, andererseits auch in der Begegnung mit Menschen. Hierbei geht es um den Austausch und den Dialog miteinander und die Möglichkeit, Erfahrungen außerhalb der alltäglichen Gewohnheiten zu machen.

20.500 Euro Förderung

Bei freiem Eintritt können die drei Konzerte von bis zu 600 Personen besucht werden. Ein Zuschuss zum Fest sowie zu zwei Deutschkursen (Verein SICHER LEBEN gGmbH ; Verein MEGA) wurde in der Höhe von gesamt 20.500 Euro einstimmig vom Stadtsenat beschlossen.