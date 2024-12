„30 Jahre Erfolg: Traditionsunternehmen feiert Auszeichnung und Jubiläum

WKO Graz Regionalstellenleiter Viktor Larissegger übergab die Urkunde „30 Jahre Auszeichnung für unternehmerische Leistung" an Geschäfsführer und Eigentümer Andreas Rauch, sowie den Mitarbeitern der A. Rauch GmbH.

WKO Graz Regionalstellenleiter Viktor Larissegger übergab die Urkunde „30 Jahre Auszeichnung für unternehmerische Leistung" an Geschäfsführer und Eigentümer Andreas Rauch, sowie den Mitarbeitern der A. Rauch GmbH.

Veröffentlicht am 1. Dezember 2024, 14:30 / ©Foto Fischer

Anlässlich ihres 30-jährigen Bestehens wurde die A. Rauch GmbH von der Wirtschaftskammer Steiermark für ihre herausragenden Leistungen im unternehmerischen Bereich ausgezeichnet. Im Rahmen einer kleinen Feier überreichte Viktor Larissegger, Regionalstellenleiter der WKO Graz, dem Geschäftsführer und Eigentümer Andreas Rauch die Urkunde für „Unternehmerische Leistung“. „Anlässlich ’30 Jahre A. Rauch GmbH‘ dürfen wir herzlich für die stetige erfolgreiche Entwicklung gratulieren und für den damit verbundenen Einsatz herzlich danken und weiterhin alles Gute und viel Erfolg wünschen“, erklärte Larissegger bei der Übergabe.

Ein Unternehmen mit Tradition und Innovation

Die Erfolgsgeschichte der A. Rauch GmbH begann 1993 in Graz. Mit einem klaren Leitgedanken „erstklassige Qualität zu fairen Preisen“ etablierte sich das Unternehmen rasch als feste Größe in den Bereichen Waagen, Lebensmittelmaschinen und Wassersprühsysteme. Besonders im Bereich der Befeuchtungssysteme hat die Firma Pionierarbeit geleistet. Ihre innovativen Sprühnebelsysteme revolutionierten die Kühltechnik und setzten einen nachhaltigen Trend zur Regulierung von Luftfeuchtigkeit und -temperatur. Insbesondere in städtischen Hitzeinseln bietet diese Methode eine moderne und ressourcenschonende Lösung.

Kundennähe und Qualität im Fokus

Heute zählt die A. Rauch GmbH mit ihrem Sitz in Graz-Liebenau zu den führenden Unternehmen ihrer Branche in Österreich. Die Nähe zum Kunden ist dabei ein zentraler Bestandteil der Unternehmensphilosophie. Der hauseigene Kundendienst ermöglicht einen direkten Austausch, wodurch eine hohe Kundenzufriedenheit sichergestellt wird.

Ein Blick in die Zukunft

Geschäftsführer Andreas Rauch zeigte sich stolz und dankbar: „30 Jahre Erfolg – ein stolzer Meilenstein! Danke an unsere treuen Kunden, engagierten Mitarbeiter und Partner, die diesen Weg möglich gemacht haben. Gemeinsam blicken wir voller Zuversicht in die Zukunft und freuen uns darauf, weiterhin Innovation und Qualität zu bieten. Auf die nächsten 30 Jahre!“