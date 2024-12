Kaltfront bringt kommende Woche kühle Luft und Schnee in die Steiermark

Eine Kaltfront ist im Anmarsch auf Österreich und bringt kommende Woche auch „deutlich kühlere Luft aus dem Norden in die Steiermark“, wie ein Meteorologe der GeoSphere Austria im Gespräch mit 5 Minuten informiert. Zum Wochenstart dominiert in der Steiermark noch vorwiegend die Sonne. „In der Früh hat es zwischen -5 und 0 Grad, tagsüber sind etwa 3 bis 6 Grad zu erwarten. Sehr mild wird es mit ganztags strahlendem Sonnenschein auf den Bergen, selbst in 2000m Höhe sind um 4 Grad möglich“, so die Prognose der GeoSphere für den morgigen Montag.

Kaltfront trifft die Steiermark am Dienstag

Am Dienstag aber zieht eine Kaltfront durch die Steiermark und bringt neben der kühlen Luft auch „ein bisschen Schnee“, wie ein Wetterexperte gegenüber 5 Minuten berichtet. Lediglich aber ein paar wenige Zentimeter sollen an der Alpennordseite fallen. „Für die Skigebiete kein nennenswerter Schneefall“, betont der Meteorologe. Wolken und Schauer breiten sich tagsüber auf das Ausseer Land, Ennstal und Mariazeller Land aus, die Schneefallgrenze sinkt von Norden her gegen 800 bis 1000 Meter Höhe. Im Mur-Mürztal und im Süden fällt kaum Niederschlag. Die Sonne kommt kaum zum Vorschein.

So geht es am Mittwoch und Donnerstag weiter

Was aber besagen die aktuellen Prognosen zur Wetterentwicklung zur Wochenmitte hin? Über den Niederungen bleibt es am Mittwoch meist trüb, in der Obersteiermark sind auch unergiebige Schnee- oder Regenschauer möglich. Am Donnerstag können sich vom Ennstal bis Mariazell noch einige Wolken halten, weiter im Süden dürfte sich eher sonniges Wetter durchsetzen.

Krampus und Nikolo haben Schnee im Gepäck

Richtung Wochenende jedoch, soll es wieder kälter werden und die Schneefallgrenze sinkt. Auf den Bergen könnten Krampus und Nikolo dann „nennenswerten Schneefall auch auf der Alpensüdseite“ bringen. In den Tälern hingegen bleiben weiße Flocken auch am Wochenende unwahrscheinlich, niederschlagsfrei aber soll es nicht bleiben – statt Schnee gibt es Regen in den niederen Lagen der Steiermark.