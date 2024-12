Gestoppt! Schlepper pferchte neun Personen in Pkw

Am heutigen Sonntag, dem 1. Dezember 2024, gegen 9.25 Uhr schlug eine Autofahrerin Alarm, nachdem ihr auf der B127 Rohrbacher Straße Richtung Norden ein verdächtiges Auto mit mehreren Personen aufgefallen war. Die Polizei reagierte und hielt den Pkw mit ausländischem Kennzeichen in Ulrichsberg an. Vor Ort bestätigte sich der Verdacht: Es handelte sich um eine Schlepperfahrt. Im Auto befanden sich ein georgischer Schlepper sowie neun syrische Staatsbürger. Die Gruppe sollte vermutlich nach Deutschland gebracht werden. Der Georgier wurde festgenommen und in das Linzer Polizeianhaltezentrum eingeliefert.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.12.2024 um 15:56 Uhr aktualisiert