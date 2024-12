Unterwasser-Rugby: Grazer Panthers brillieren in Deutschland

Eine Jugendmannschaft im Unterwasser-Rugby gibt es in Österreich erst seit 2019. Der nötige Aufbau, um auf internationale Turniere fahren zu können, verzögerte sich durch Corona: Die Panthers sprangen daher erstmals 2023 in Pößneck/Deutschland ins Wasser und konnten eine Bronze-Medaille mit nach Graz holen.

©Graz Panthers So sehen Sieger aus. ©Graz Panthers Die Grazer Panthers brillierten in Deutschland.

Grazer Panthers brillierten in Deutschland

Seitdem hat sich viel getan: „Die Spieler*innen konnten sich in den letzten 12 Monaten individuell verbessern und haben gerade durch die vielen Trainingslager auch als Gruppe zusammengefunden. Diese Arbeit macht sich jetzt bezahlt“, so Karl Richter-Trummer, Headcoach der Graz Panthers. Zusammen mit befreundeten Jugendmannschaften aus Budweis und Italien wurden heuer zwei Trainingslager organisiert, die Kinder waren perfekt auf den Wettkampf vorbereitet. Schon beim ersten Spiel gegen Spanien zeigten die Panthers ihr Können: Die starke spanische Jugendmannschaft aus Pamplona/Barcelona musste mit einer klaren 9:4 Niederlage aus dem Becken gehen. Auch die – durch Ausfälle geschwächte – Lokalmannschaft aus Pößneck schlugen die Grazer Kinder klar mit 8:0.

Spannendes Spiel gegen die Favoriten

Danach bereiteten sich alle auf das wichtigste Spiel vor, gegen die Favoriten – die Spielergemeinschaft aus Berlin/Paderborn/Sterkrade/Rheine. „Wir wussten, wenn wir das gewinnen, sind wir Turniersieger! Wir haben alle unsere Kraft in dieses Spiel gesteckt“ erinnert sich die Kapitänin Sonya Schink. Doch das Match wurde spannender als gedacht. Die 1:0 Führung konnten die Deutschen rasch ausgleichen. So ging es weiter, bis die Panthers in den letzten Minuten 3:2 vorne waren. Eine Penaltyentscheidung gegen die Grazer führte jedoch zum 3:3. Durch das Unentschieden sollte die Tordifferenz aus den anderen Spielen die Entscheidung über den Turniersieg bringen.

„Jeder hat sein Bestes gegeben“

Vom langen Spieltag ermüdet, aber fokussiert, gingen die Grazer in ihr letztes Spiel gegen Bremen/Göttingen. Alle wussten: „Am Ende brauchen wir mindestens 7 Zähler mehr.“ Da die Panther es für ihre Zuschauer im Livestream spannend machen wollten, standen zum Spielende 8 Zähler mehr auf Grazer Seite. Trainer Richter-Trummer resümiert: „Jede einzelne Spielerin, jeder einzelner Spieler hat heute sein Bestes gegeben! Wir haben mit der richtigen Einstellung und Disziplin gewonnen. Das habe ich so von dieser Mannschaft noch nicht gesehen. Ich bin sehr stolz auf diese Kinder!“ Die Leiterin der Jugend in Graz, Roxana Grausner, fügt hinzu: „Danke an alle, die uns seit Jahren unterstützen: Zuallererst die Eltern, aber auch der Österreichische Tauchsportverband – wir sind ja die einzige Jugendmannschaft und damit Nationalteam – und auch Danke an unseren Verein STC Graz!“