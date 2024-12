Schwangerschaft und Selbstständigkeit: Neues Angebot in Kärnten

Für selbstständige Frauen bringt eine Schwangerschaft besondere Herausforderungen mit sich. Sie tragen nicht nur Verantwortung für das eigene Einkommen, sondern oft auch für ihre Mitarbeitenden und Kunden. Die Anliegen reichen dabei über persönliche Themen hinaus, da rechtliche Fragen geklärt werden müssen, wie etwa notwendige Meldungen und Formalitäten. Zudem ist die finanzielle Absicherung ein wichtiger Aspekt: Welche Unterstützungsleistungen stehen zur Verfügung, und wie kann die Übergangszeit optimal gestaltet werden? Auch die Betriebsorganisation spielt eine zentrale Rolle, sei es, um das Unternehmen während der Mutterschaft weiterzuführen oder eine Auszeit zu planen.

Gemeinsame Unterstützung für Unternehmerinnen

Genau hier setzt das neue, gemeinsame Unterstützungsangebot von FiW Kärnten, dem Servicezentrum der WK Kärnten und der SVS an. Ziel ist es, Unternehmerinnen und ihre Familien während ihrer Mutterschaftszeit zu begleiten. Sie erhalten nicht nur Informationen zu Mutterschaftsleistungen, Kinderbetreuungsgeld und steuerlichen Aspekten, sondern auch wertvolle Tipps zur strategischen Planung während der Schwangerschaft und Elternzeit. „Für viele ist der Beginn einer Schwangerschaft von Unsicherheiten geprägt. Unsere Aufgabe ist es, sie in dieser Zeit nicht allein zu lassen, sondern ihnen konkrete Hilfestellungen und Netzwerke an die Hand zu geben“, betont Astrid Legner, Landesvorsitzende von FiW und Vizepräsidentin der Wirtschaftskammer Kärnten.

Wichtige Schritte für Unternehmerinnen in der Schwangerschaft

Unternehmerinnen, die eine Schwangerschaft planen oder bereits schwanger sind, sollten frühzeitig wichtige Schritte unternehmen, um gut vorbereitet zu sein. Dazu gehört, sich bei der SVS über Meldepflichten und Mutterschaftsleistungen zu informieren und die erforderlichen Unterlagen rechtzeitig zu organisieren. Eine sorgfältige finanzielle Planung ist ebenfalls entscheidend: Zuverdienstgrenzen sollten geprüft und steuerliche Auswirkungen berücksichtigt werden. Auch die Betriebsorganisation spielt eine wichtige Rolle – von der Anpassung der Arbeitsabläufe bis hin zur Klärung möglicher Unterstützung durch Betriebshilfe oder Vertretungen.

Frühzeitige Planung für eine stressfreie Mutterschaft

Eine rechtzeitige und gut durchdachte Vorbereitung sorgt für Sicherheit und erleichtert die Vereinbarkeit von Selbstständigkeit und Mutterschaft. „Je früher Unternehmerinnen sich mit den rechtlichen und finanziellen Aspekten einer Schwangerschaft befassen, desto besser können sie diese Phase aktiv gestalten. Eine fundierte Planung gibt Sicherheit und vermeidet unnötigen Stress“, empfiehlt Sabrina Habernik, Referentin im Rechtsservice der Wirtschaftskammer Kärnten.

Austausch und Netzwerke für Unternehmerinnen

Neben der Wissensvermittlung wird der Austausch als wesentlicher Bestandteil des Angebots betrachtet. Tanja Telesklav, Landesgeschäftsführerin von FiW Kärnten, sieht in diesem Aspekt eine große Chance. Sie erklärt, dass Schwangerschaft und Selbstständigkeit kein Widerspruch seien, wenn man gut vorbereitet ist. Ein starkes Netzwerk und der richtige Zugang zu Informationen könnten in diesem Fall den entscheidenden Unterschied ausmachen.

Zukünftige Workshops zur Unterstützung

Die Initiatoren haben das Ziel, das Thema langfristig in den Fokus zu rücken. In regelmäßigen Workshops und Veranstaltungen sollen Unternehmerinnen auch weiterhin gezielt unterstützt werden. Der erste Workshop war ein großer Erfolg. Die nächsten Termine stehen bereits fest: „Im Februar und Mai 2025 wird es wieder Gelegenheit geben, sich zu informieren, zu vernetzen und individuell beraten zu lassen. Die neue Workshop-Reihe in Kärnten ist eine wichtige Stütze, um Frauen in dieser Lebensphase zu begleiten und ihnen praxisnahe Lösungen an die Hand zu geben“, so Legner abschließend.