„Mit dem Master zum Erfolg“: Uni Klagenfurt lädt zu den Masters Days

Am 2. und 3. Dezember 2024 öffnen sich an der Universität Klagenfurt die Türen für alle, die sich für Masterstudiengänge und berufliche Perspektiven interessieren. In diesen zwei Tagen können Besucher mehr über die 30 Masterstudien erfahren, die aktuell an der Universität angeboten werden, und erfahren, welche Chancen ein Masterabschluss für die eigene Karriere bieten kann.

Individuelle Beratung und Infostände

Die Master’s Days an der Universität Klagenfurt bieten eine ideale Gelegenheit, sich über verschiedene Masterstudiengänge und die beruflichen Chancen nach einem Masterabschluss zu informieren. Weitere Informationen und Details zur Anmeldung finden sich auf der Webseite der Universität Klagenfurt. In der Aula der Universität gibt es die Möglichkeit sich an Infoständen, zu Themen wie Schreibkompetenzen, Auslandsaufenthalten, Berufseinstieg und Bewerbung beraten zu lassen. In den Hörsälen 2 und 3 erfahren Interessierte mehr über die verschiedenen Masterstudien, wobei auch eine Online-Teilnahme möglich ist.

Karrieremöglichkeiten in Pädagogik, Sozial- und Erwachsenenbildung

Ein besonderes Highlight der Master’s Days ist die Podiumsdiskussion am 2. Dezember 2024 um 17 Uhr im Omansaal. Unter dem Titel „Mit dem Master zum beruflichen Erfolg“ stehen Karrieremöglichkeiten in den Bereichen Pädagogik, Soziales und Erwachsenenbildung im Mittelpunkt. Experten werden über die Herausforderungen und Chancen dieser Berufsfelder sprechen, darunter Themen wie Sozial- und Diversitätspädagogik sowie Erwachsenenbildung.

Podiumsdiskussion am 2. Dezember

Am 2. Dezember 2024 um 17 Uhr findet die Podiumsdiskussion „Mit dem Master zum beruflichen Erfolg“ statt. Moderiert von Ute Pichler, diskutieren Vertreter aus der Wirtschaft, ob sich die Investition in ein Masterstudium am Arbeitsmarkt auszahlt. Mit dabei sind Meinrad Höfferer (Direktor, Wirtschaftskammer Kärnten), Claudia Mischensky (Geschäftsführerin, Industriellenvereinigung Kärnten), Ada Pellert (designierte Rektorin, Universität Klagenfurt) und Uwe Sommersguter (stv. Chefredakteur, Kleine Zeitung). Im Anschluss können sich die Teilnehmer in persönlichen Gesprächen mit den Wirtschaftsvertreter und erfolgreichen Masterabsolventen austauschen.

Einblick in die berufliche Zukunft

Die Master’s Days bieten zudem wertvolle Möglichkeiten zum Netzwerken. Zwei Netzwerkveranstaltungen ermöglichen den Austausch mit Experten aus der Wirtschaft sowie mit erfolgreichen Absolventen, die Einblicke in ihre Berufserfahrungen geben.