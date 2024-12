Feuertragödie: Salzburger (61) starb nach Wohnungsbrand

In Salzburg starb ein Mann bei einem Wohnungsbrand.

Zell am See/ Salzburg

/ ©Freiwillige Feuerwehr Ehrenhausen an der Weinstraße

Veröffentlicht am 1. Dezember 2024, 17:22 / ©Freiwillige Feuerwehr Ehrenhausen an der Weinstraße

Nachbarn hatten am heutigen Sonntagmorgen, den 1. Dezember, den Rauch bemerkt, der aus den bereits zerbrochenen Fenstern drang. Sie alarmierten sofort die Einsatzkräfte. Die Feuerwehr rückte mit einem Atemschutztrupp vor und fand den Bewohner im Schlafzimmer der brennenden Wohnung. Das Opfer wurde geborgen und ins Freie gebracht – das Rettungsteam leistete Erste Hilfe. Trotz aller Bemühungen starb der 61-Jährige wenig später im Krankenhaus Zell am See.

Brandursache geklärt

Die Ermittlungen zur Brandursache brachten schnell Klarheit: Ein gerichtlich beeideter Sachverständiger stellte fest, dass das Feuer im Arbeitszimmer durch unsachgemäß entsorgte Asche aus dem Ofen ausgelöst wurde.