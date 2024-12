Einbrüche in zwei Rüsthäuser im Bezirk Villach-Land

In zwei Rüsthäuser wurde eingebrochen.

Veröffentlicht am 1. Dezember 2024, 17:29 / ©sdecoret-stock.adobe.com

Zwischen dem 29. November und dem 1. Dezember 2024 kam es im Bezirk Villach-Land zu Einbrüchen in zwei Rüsthäuser. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich Zugang, indem sie Fenster gewaltsam aufbrachen und durch diese ins Innere der Gebäude eindrangen.

Fokus auf Einsatzfahrzeuge

Im Inneren richteten die Einbrecher ihren Fokus auf die Einsatzfahrzeuge: Sie wurden durchsucht, vermutlich in der Hoffnung, wertvolle Gegenstände oder Werkzeuge zu finden. Während die Täter am ersten Tatort leer ausgingen, wurde am zweiten Standort ein Spezialwerkzeug zum Aufzwängen von Fahrzeugtüren entwendet. Der Wert des gestohlenen Gegenstands wird auf einige hundert Euro geschätzt.

Ermittlungen laufen

Die Ermittlungen der Polizei laufen, Hinweise zur Aufklärung der Tat werden erbeten.