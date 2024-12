Großeinsatz in NÖ: Kleinflugzeug offenbar abgestürzt

In Groß-Siegharts (Bezirk Waidhofen an der Thaya) dürfte am heutigen Sonntag, dem 1. Dezember, ein Kleinflugzeug abgestürzt sein. Laut ORF dürfte der Absturz über einem dicht bewaldeten Gebiet vonstattengegangen sein. Die vermisste Maschine war von Krems nach Dobersberg unterwegs. An Bord dürfte nur der Pilot gewesen sein.

Suchaktion läuft

Es läuft eine großangelegte Suchaktion, wie Philipp Gutlederer von Notruf NÖ der APA berichtet. Diese gestalte sich aufgrund der Dunkelheit und des Nebels aber schwierig. Zahlreiche Feuerwehren und eine Suchhundestaffel suchten die Umgebung ab. Gefunden wurde bis zum späten Nachmittag jedoch noch nichts. (APA, red. 01.12.2024)