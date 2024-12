Adventauftakt: Handel hofft auf Weihnachtsgeschäft

Veröffentlicht am 1. Dezember 2024, 18:03 / ©Peter Waldhauser

Viele Städte und Regionen berichten von gut besuchten Weihnachtsmärkten, wie dem Salzburger Christkindlmarkt oder den Adventmärkten in Wien und Linz. Die Märkte lockten mit Punsch, Kunsthandwerk, weihnachtlichen Köstlichkeiten und kulturellen Programmen zahlreiche Einheimische und Touristen an.

Einer der wichtigsten Einkaufstage des Jahres

Auch der Einzelhandel profitierte davon, insbesondere am ersten Adventsamstag, der traditionell einer der wichtigsten Einkaufstage des Jahres ist. Viele Menschen nutzten den kalten, aber trockenen Samstag für einen Bummel in den heimischen Einkaufsstraßen und Shoppingzentren, vorzugsweise mit anschließendem Besuch bei einem Christkindlmarkt. Die Nachfrage nach traditionellen Adventprodukten, Dekorationen und Handwerkskunst bleibt hier weiterhin hoch.

Höhere Kundenfrequenz

„Das erste Adventwochenende war für den Handel ein vielversprechender Start ins Weihnachtsgeschäft 2024. Auch die zahlreichen Black Friday- und Black Week-Angebote sorgten für eine sehr gute Kundenfrequenz im stationären Handel. Einige Händler und Einkaufszentren verzeichneten um bis zu 40 Prozent mehr Kundenfrequenz im Vergleich zum Vorjahr“, sagt Rainer Will, Geschäftsführer des freien und überparteilichen Handelsverbandes.

Branchenvergleich: Elektro, Bücher, Spielzeug und Kosmetik mit guter Performance

Bei den Weihnachtsshopping-Trends zeichnet sich in der ersten Woche v.a. eine starke Nachfrage nach Elektro-Produkten, Büchern, Spielzeug und Parfüms hervor. Im Branchenvergleich verzeichnete aber auch der Handel mit Lebensmitteln und Kaffee eine hohe Nachfrage. Auch die Modehäuser waren am Samstag rappelvoll.

Handel von Insolvenzen stark betroffen

Natürlich bekommt der Handel die Kaufzurückhaltung der Verbraucher angesichts der wirtschaftlichen Rezession und der vielen Hiobsbotschaften in den letzten Wochen deutlich zu spüren. Bekanntlich ist keine andere Branche im Land stärker von Insolvenzen betroffen, vier Schließungen pro Werktag sprechen eine deutliche Sprache. Die gesamte Branche hofft daher auf einen erfolgreichen Cyber Monday am 2. Dezember sowie auf eine anhaltende Belebung des Geschäfts in den kommenden Adventwochen.