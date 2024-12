Mit dem Nachhaltigkeitscampus in eine grünere Zukunft

Am 27. November 2024 fiel der Spatenstich für das Projekt in der Fleischmann & Petschnig Gruppe, der Bau eines Nachhaltigkeitscampus auf dem Firmengelände. Dieser neue Campus soll nicht nur ein symbolischer Meilenstein für das Unternehmen sein, sondern auch die gesamte Bau- und Handwerksbranche in eine nachhaltigere und digitalere Zukunft führen.

Nachhaltigkeit als Leitprinzip

„Innovative Lösungen sind wesentlich für eine nachhaltige und digitale Zukunft, vor allem im Handwerk.“, erklärt Otmar Petschnig, Geschäftsführer von Fleischmann & Petschnig. Der Campus wird mit recycelbaren Materialien errichtet und setzt auf grüne Dächer sowie eine nachhaltige Geländeplanung. Durch den Einsatz von Solaranlagen und emissionsfreien Heizsystemen wird der CO₂-Ausstoß reduziert. Intelligente Technologien zur Energieüberwachung und -steuerung sorgen dafür, dass der Energieverbrauch auf ein Minimum gesenkt wird. Zudem ermöglicht ein innovatives Feuchtigkeitsmonitoring den Besuchern und Mitarbeitenden eine greifbare Erfahrung des Nachhaltigkeitsgedankens.

Digitale Revolution im Bauwesen

Die Digitalisierung ist ein weiterer zentraler Pfeiler des Projekts. Der Campus konzentriert sich auf die Forschung in den Bereichen Internet der Dinge (IoT) und Künstliche Intelligenz (KI). Ziel ist es, digitale Lösungen wie Bauabnahmen, Predictive Maintenance und neue Ansätze für die Gebäudediagnostik zu entwickeln. Durch diese Technologien soll der ökologische Fußabdruck des Bauwesens nachhaltig verringert werden.

Forschung und Ausbildung

Ein weiterer Aspekt des Projekts ist die Förderung der nächsten Generation von Fachkräften. Der Campus bietet moderne Ausbildungs- und Schulungsräume, in denen Handwerk, Technik, Wissenschaft und Industrie gemeinsam an Innovationen arbeiten können. In Kooperation mit Institutionen wie Fraunhofer, der TU Graz und der TU Wien entstehen neue Möglichkeiten für Forschung und Weiterbildung. „Diese enge Zusammenarbeit stärkt nicht nur die Branche, sondern bietet auch den Fachkräften von morgen ideale Entwicklungsmöglichkeiten“, so Petschnig.

Traditionsunternehmen

Fleischmann & Petschnig blickt auf eine lange Tradition zurück, die 1892 als kleines Dachdeckerunternehmen in Klagenfurt begann. Heute zählt die Gruppe zu den führenden Anbietern in Österreich für Lösungen in den Bereichen Dach, Fassade, Photovoltaik und Gebäudemonitoring. Mit dem Nachhaltigkeitscampus setzt das Unternehmen den eingeschlagenen Weg fort und übernimmt Verantwortung für die Bauweise der Zukunft.