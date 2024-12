Stallgebäude in Vollbrand: Jetzt steht die Brandursache fest

Am Samstagvormittag, dem 30. November, gegen 9.10 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu einem Brand eines Wirtschaftsgebäudes beordert: Ein Stallgebäude eines Bauernhofs stand in Vollbrand. Der Landwirt und seine Gattin konnten die Tiere in Sicherheit bringen. 14 Feuerwehren mit 120 Einsatzkräften kämpften gegen die Flammen in St. Georgen ob Judenburg. Mehr dazu in: Feuerwehren kämpfen gegen Großbrand: Wirtschaftsgebäude in Flammen.

©Nico Schaden | Bei dem Großbrand in St. Georgen ob Judenburg standen 120 Feuerwehrkräfte im Einsatz.

Brandursache steht fest

Was die Ursache für den Brand war, konnte mittlerweile auch ausgeforscht werden. Laut Brandermittler des Landeskriminalamtes konnte eine mikrobiologisch indizierte Selbstentzündung, des im Wirtschaftsgebäude eingelagerten Heus, als Brandursache festgestellt werden. Die Schadenshöhe kann nach wie vor nicht beziffert werden.