Traditionsgasthaus sucht Nachfolger: „Immer mehr Restaurants sperren zu“

Dagmar und Helmut Petutschnig führen bereits seit fast 40 Jahren das gleichnamige Traditionsgasthaus in Traboch. Das Kultlokal aber steht „vor einer ungewissen Zukunft“, wie das Paar im Gespräch mit 5 Minuten Ende Oktober berichtete.

Gastro-Paar blickt auf eine langjährige Ära zurück

1986 eröffnete das Gastronomen-Paar das allerorts bekannte und beliebte Restaurant Petutschnig, welches durch heimelige Atmosphäre inklusive Kachelofen besticht. „Unsere Gäste sollen sich wie zu Hause fühlen“, so betonen die Betreiber ihr Herzensanliegen, nämlich einen gemütlichen Ort zum „Zamsitzen“ zu schaffen.

Suche nach Nachfolger blieb bislang erfolglos

Seit mehr als einem Jahr suchen die Betreiber schon nach einem Nachfolger für ihr Traditionsgasthaus – bisher aber ohne Erfolg. Trotz intensiver Bemühungen und zahlreicher Versuche konnte das Ehepaar bisher keinen Käufer finden. „Für uns ist es eigentlich nicht verständlich, warum sich kein Nachfolger findet“, betonen die Gastronomen gegenüber 5 Minuten, die ihr Restaurant nun schon fast 40 Jahre betreiben und „keine Stunde davon missen“ wollen.

Traditionsgasthaus bleibt auch im neuen Jahr geöffnet

Ursprünglich wollten die beiden mit Anfang November den Betrieb in neue Hände übergeben und sich verabschieden. Nachdem sich dafür aber bisher niemand finden lassen konnte, haben die beiden entschieden, das Restaurant weiterhin geöffnet zu lassen. „Wir betreiben nach wie vor unser Restaurant und haben vor, bis Jahresende wie gehabt geöffnet zu halten – Jänner und Februar 2025 nehmen wir uns eine Auszeit und ab 1. März 2025 verwöhnen wir wieder unsere Gäste“, informieren die Betreiber über den Fahrplan für das neue Jahr.

Nachfolger kann Betrieb „in Bausch und Bogen“ übernehmen

Das Ehepaar würde den neuen Nachfolger, der das „gesamtes Anwesen in Bausch und Bogen“ übernehmen könnte, gut einzuschulen. „Unser Steuerberater hat ein Modell ausgearbeitet, wobei mit sehr wenig Eigenkapital der gesamte Betrieb inklusive Wohnung und Grundstück käuflich zu erwerben wäre“, führen die Betreiber weiters aus.

Schwere Zeiten für die Gastronomie

Die Betreiber betonen, dass es aktuell schwere Zeiten für die Gastro sind: „Die momentane Situation ist für die Gastronomie jedoch, wenn man arbeiten will, noch nie so einfach gewesen. Es sperren immer mehr Restaurants zu und deshalb mangelt es auch nicht an Gästen.“ „Die Gastro hat es schwer“, betonte auch Klaus Brandner, Betreiber des bekannten Traditionsgasthauses „Zum Greif“ in Leoben, der kürzlich Insolvenz anmelden musste.

Zeiten in der Gastronomie haben sich geändert

Das Ehepaar Petutschnig hat nicht mit einem Gästemangel zu kämpfen. Andere steirische Betriebe hingehen schon. „Niemand geht mehr ins Gasthaus“, berichtete der Besitzer des Siebinger Hofs in St. Veit in der Südsteiermark, welcher nach 39 Jahren im Sommer seine Pforten schließen musste. Laut dem Betreiber haben sich „die Zeiten in der Gastronomie grundlegend verändert“. Auch Klaus Kalthuber vom Weststeirischen Hof in Bad Gams (Deutschlandsberg) berichtete im Gespräch mit 5 Minuten von „Veränderungen in der heutigen Gastronomie“, die ihn nach insgesamt 64 Jahren zu einer Schließung „zwangen“. Näheres dazu hier: Familienbetrieb schließt nach 64 Jahren: „Der Ort vegetiert dahin“.