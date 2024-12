Pilot tot aufgefunden: Kleinflugzeug in NÖ abgestürzt

In Groß-Siegharts (Bezirk Waidhofen an der Thaya) dürfte am heutigen Sonntag, dem 1. Dezember, ein Kleinflugzeug abgestürzt sein. Laut ORF dürfte der Absturz über einem dicht bewaldeten Gebiet vonstattengegangen sein. Die vermisste Maschine war von Krems nach Dobersberg unterwegs. An Bord dürfte nur der Pilot gewesen sein.

Suchaktion läuft

Es läuft eine großangelegte Suchaktion, wie Philipp Gutlederer von Notruf NÖ der APA berichtet. Diese gestalte sich aufgrund der Dunkelheit und des Nebels aber schwierig. Zahlreiche Feuerwehren und eine Suchhundestaffel suchten die Umgebung ab. Gefunden wurde bis zum späten Nachmittag jedoch noch nichts. (APA, red. 01.12.2024)

Schwierige Umstände

Das Gebiet sei dicht bewaldet und die Suche dementsprechend herausfordernd, sagte Klaus Stebal vom Landesfeuerwehrkommando Niederösterreich. Weil es für Fahrzeuge kaum befahrbar sei, werde es von einer Menschenkette durchkämmt. Die Sichtverhältnisse seien aufgrund der Dunkelheit schlecht. „Das macht uns das Leben schwerer“, so Stebal.

Update:

An der Suchaktion heute waren rund 250 Einsatzkräfte der Feuerwehr beteiligt. Stunden später, gegen 19 Uhr, konnte das abgestürzte Kleinflugzeug lokalisiert werden. Für den Piloten kam allerdings jede Hilfe zu spät. Wie der Kurier berichtet, wurde der Pilot nur mehr tot aufgefunden. (APA, red. 01.12.2024)

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.12.2024 um 19:33 Uhr aktualisiert