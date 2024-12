Großeinsatz an der Draubrücke: Suchaktion in vollem Gange

Aktuell läuft der Großeinsatz in der Innenstadt im Gange.

Veröffentlicht am 1. Dezember 2024, 20:19 / ©Leser

In der Stadt Villach findet aktuell ein Großeinsatz mehrerer Einsatzkräfte statt. Feuerwehr, Polizei, Rettung und Wasserrettung sind vor Ort. Außerdem kreist ein Hubschrauber über der Stadt.

Ermittlungen laufen

„Vor etwa 30 Minuten gab es einen Anruf bei der Rettung. Jemand hat gemeldet, dass eine Person von der Draubrücke ins Wasser gestürzt ist. Es läuft eine Suchaktion mit fünf Polizei-Streifen, Rettung, Feuerwehr, Wasserrettung und dem Hubschrauber Libelle. Da es keine weiteren Zeugen gab, überprüfen wir außerdem, ob es ein Fake-Anruf gewesen sein könnte. Ermittlungen dazu laufen“, so Stephan Brozek vom Stadtpolizeikommando Villach gegenüber 5 Minuten

©5 Minuten | Die Zentrale ist vor dem Congress Center eingerichtet.

In ganzer Innenstadt

So wie uns Leser bereits berichten, sucht die Wasserrettung das Ufer vor der Draubrücke und im ganzen Innenstadtbereich, bis hinaus in die Gewerbezone ab. Links und rechts entlang der Draubermen wird der Fluss durch die Polizei vor Ort ausgeleuchtet. Die Suchaktion hat bereits um 19.45 Uhr begonnen und ist in vollem Gange.

Zentrale beim Congress Center

Das Einsatzkommando hat sich direkt vor dem Villacher Congress Center eingerichtet. Alle Einsatzorganisationen haben sich hier versammelt.

20.30 Uhr: Einsatzkräfte rücken ab

Gegen 20.30 Uhr beendeten die Kräfte den Einsatz. Alexander Scharf von der Hauptfeuerwache Villach erklärt gegenüber 5 Minuten: „Die Polizei hat den Einsatz jetzt beendet. Die Tatsache, dass eine Person in der Drau sich befinden solle, hat sich hier nicht als wahr herausgestellt. Die Feuerwehrkräfte, darunter die Berufsfeuerwehr Klagenfurt und die Tauchgruppe Villach-Stadt und Velden rücken jetzt gemeinsam mit der Wasserrettung und der Hauptfeuerwehr in Villach wieder ab.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.12.2024 um 20:41 Uhr aktualisiert