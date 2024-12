Bier wird teurer: Ab heute zahlst du mehr für Gösser, Punti und Co.

Veröffentlicht am 1. Dezember 2024, 21:24 / © Pixabay / Marcelo Ikeda Tchelão

Die heimische Heineken-Tochter Brau Union greift erneut in die Preisschraube. Ab dem heutigen 1. Dezember 2024 werden sämtliche Biersorten des Unternehmens mit Sitz in Linz sowohl im Handel als auch in der Gastronomie teurer. Betroffen sind beliebte Marken wie Gösser, Zipfer, Kaiser, Puntigamer, Schwechater, Wieselburger und Schladminger.

Bier-Preise steigen

Womit müssen Bier-Liebhaber jetzt rechnen? Die Brau Union erhöht die Preise auf alle Biersorten um 3,4 Prozent im Schnitt. Hier ein Beispiel: In einem Geschäft kostet eine 0,5 Liter-Flasche Gösser 1,38 Euro. Geht man von einer Erhöhung von 3,4 Prozent aus, dann würde diese ab 1. Dezember rund 1,43 Euro kosten. Um wie viel Euro und Cent die Bierpreise konkret erhöht werden, wird allerdings noch nicht beziffert. Offen ist jedenfalls auch, ob weitere Brauereien mit den Preisen nachziehen. Die Braucommune Freistadt, die zuletzt im März die Preise anhob, schloss gegenüber dem ORF eine Erhöhung im Frühjahr nicht aus.

Nicht die erste Preis-Erhöhung heuer

Die gestiegenen Kosten sind der Grund für den Preisanstieg. Laut der Brau Union sind die Lohn- und Gehaltskosten durch den neuen Brauereikollektivvertrag um 3,9 Prozent gestiegen, zudem steigen die Kosten für Transport und Produktion. Im heurigen Jahr ist es somit die zweite Preiserhöhung bei der Brau Union. Zuletzt wurden im Jänner 2024 die Bier-Preise im Schnitt um 3,6 Prozent angehoben.