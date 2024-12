Alkohol am Steuer: 21-Jähriger verursacht Unfall

Veröffentlicht am 1. Dezember 2024, 21:33 / ©5 Minuten

Heute am 1. Dezember 2024 wurde eine Polizeistreife gegen 8.30 Uhr in Esternberg zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden gerufen. Beim Eintreffen am Unfallort fanden die Beamten lediglich Fahrzeugteile und eine Ölspur vor, doch vom Unfallfahrzeug selbst fehlte jede Spur.

Führerschein abgenommen

Nach einer kurzen Fahndung konnte das unfallverursachende Fahrzeug jedoch in der Nähe des Unfallorts aufgefunden werden. Der Fahrer, ein 21-jähriger Mann aus dem Bezirk Schärding, konnte schnell als Unfalllenker ermittelt werden. Ein durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 1,14 Promille. Aufgrund des hohen Alkoholgehalts wurde dem jungen Mann der Führerschein vorläufig abgenommen.