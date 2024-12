Passant beobachtet Mann bei Fahrrädern – schlägt Alarm

Am Nachmittag des 30. November 2024, gegen 16.15 Uhr, bemerkte ein 50-jähriger Passant in der Gussenbauergasse in Wien-Alsergrund einen verdächtigen Mann, der sich an mehreren Fahrrädern zu schaffen machte. Der Zeuge beobachtete, wie der Unbekannte versuchte, ein Fahrradschloss zu knacken, und schließlich ein Fahrrad entwenden konnte. Der Täter lief mit dem gestohlenen Fahrrad davon.

Alarmierung der Polizei und Sofortfahndung

Der aufmerksame Passant reagierte sofort und alarmierte die Wiener Polizei. Diese leitete umgehend eine Sofortfahndung ein. Wenig später konnten Beamte der Polizeiinspektion Bolzmanngasse den 45-jährigen Tatverdächtigen ohne das gestohlene Fahrrad in der Nähe anhalten und festnehmen. Der Täter hatte das Fahrrad kurz vor seiner Festnahme an einem Grünstreifen abgelegt und zurückgelassen.

Identifikation durch den Zeugen

Da der Verdächtige vom Zeugen eindeutig identifiziert wurde, erfolgte die vorläufige Festnahme durch die Beamten. Bei der anschließenden Durchsuchung des Mannes fanden die Polizisten Suchtmittel, vermutlich in Form von Cannabis, in geringen Mengen, die sichergestellt wurden. Das gestohlene Fahrrad wurde ebenfalls durch die Polizei sichergestellt und in Verwahrung genommen. Nach einer Vernehmung des Tatverdächtigen, bei der dieser nicht geständig war, wurde der 45-Jährige auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien auf freiem Fuß angezeigt.