Einsatzreiches Wochenende: Drei Einsätze für Feuerwehr Bad Eisenkappel

Veröffentlicht am 1. Dezember 2024, 21:40 / ©FF Bad Eisenkappel

Um 15:55 Uhr wurden die Feuerwehren Bad Eisenkappel, Gallizien, Miklauzhof, Rechberg und Völkermarkt zu einem Dachstuhlbrand alarmiert. Der Kaminbrand hatte bereits auf den Dachstuhl übergegriffen, konnte jedoch durch das rasche Eingreifen der Einsatzkräfte schnell unter Kontrolle gebracht werden. Insgesamt waren 27 Einsatzkräfte der Feuerwehr Bad Eisenkappel mit drei Fahrzeugen (TLFA4000, LF Unimog, KLF) vor Ort.

Fahrzeugabsturz in Bad Eisenkappel

Am Samstag um 23:01 Uhr wurde die Feuerwehr Bad Eisenkappel zu einem technischen Einsatz nach Bad Eisenkappel alarmiert. Ein PKW war über eine Böschung abgestürzt und musste gesichert werden. Mit Hilfe der Seilwinde des Unimog und zusätzlichen Ratschengurten wurde das Fahrzeug stabilisiert, bevor es durch ein Bergungsunternehmen geborgen wurde.

Bei diesem Einsatz waren 20 Einsatzkräfte mit drei Fahrzeugen vor Ort. Dank der Unterstützung des Roten Kreuzes und der Polizeiinspektion Bad Eisenkappel konnte auch dieser Einsatz erfolgreich abgeschlossen werden.

Hubschrauberlandung in Vellach

Am Sonntagabend um 19:03 Uhr wurde die Feuerwehr Bad Eisenkappel erneut alarmiert. Aufgrund eines medizinischen Notfalls musste der Landeplatz für einen Hubschrauber in Vellach ausgeleuchtet werden. Währenddessen wurde die B82 im entsprechenden Bereich gesperrt. Kurz darauf stellte sich jedoch heraus, dass der Hubschrauber an einem anderen Ort landen würde, sodass der Einsatz beendet werden konnte.

Bei diesem Einsatz waren 17 Feuerwehrleute mit zwei Fahrzeugen (TLFA4000, LF Unimog) im Einsatz.

Feuerwehr zeigt sich zufrieden mit Einsätzen

An diesem arbeitsreichen Wochenende bewies die Feuerwehr Bad Eisenkappel erneut ihre Einsatzstärke und Verlässlichkeit. Allen beteiligten Organisationen wird für die gute Zusammenarbeit gedankt. Die Feuerwehr konnte nach jedem Einsatz rasch die Einsatzbereitschaft wiederherstellen.